Buffalo Airways: oud maar goud

Buffalo Airways beschikt misschien wel over de uniekste vloot ter wereld. De luchtvaartmaatschappij werd wereldberoemd vanwege haar Douglas DC-3’s en Lockheed Electra’s, maar ook door de televisieserie Ice Pilots NWT, waarin de crew en de vliegtuigen van het familiebedrijf gevolgd werden in de dagelijkse operatie.

Historie

Nadat de maatschappij in 1970 werd opgericht bouwde Joe McBryan, beter bekend als ‘Buffalo Joe’, het bedrijf uit tot een grote speler in het noorden van Canada. De airline richt zich vooral op vracht- en passagiersvluchten, en houdt daarmee de verschillende kleine gemeenschappen in afgelegen gebieden verbonden met de rest van het land. Daarnaast voert het bedrijf ook speciale operaties uit. Zo beschikt Buffalo over een eigen blusvliegtuig, dat regelmatig wordt ingezet om bosbranden in de omgeving tegen te gaan.

Buffalo Airways werd echter vooral bekend vanwege haar vloot van oude, unieke vliegtuigen. De meestgebruikte toestellen zijn gebouwd voor gebruik in de Tweede Wereldoorlog. Een van de vliegtuigen is daadwerkelijk ingezet tijdens de landing in Normandië in 1944. De DC-3 en de DC-4 zijn al lange tijd de ruggengraat van het bedrijf. Daarmee is Buffalo Airways een van de laatste maatschappijen die de DC-3 nog inzetten voor commerciële passagiersvluchten. Het toestel kan ook worden uitgerust met ski’s voor speciale charters. Verder heeft de airline nog altijd C-46’s en Lockheed Electra’s in gebruik, terwijl die elders ter wereld al vele jaren geleden in musea zijn beland. Pas dit jaar schafte Buffalo voor het eerst een straalvliegtuig aan: een Boeing 737-301SF.

Door de jaren heeft de maatschappij het een en ander aan incidenten gehad. De extreme weersomstandigheden en gedateerde, en zodoende enigszins onbetrouwbare, toestellen zijn dan ook een uitnodiging voor problemen. Desalniettemin heeft er zich in de 52-jarige geschiedenis van het bedrijf nog nooit een dodelijk ongeluk voorgedaan.

Bestemmingen

Tegenwoordig voert Buffalo Airways passagiersvluchten vooral op charter- en incidentele basis uit. De maatschappij onderhield wel 29 jaar lang een dienstregeling tussen Hay River en Yellowknife, maar daar kwam in 2015 een einde aan toen het bedrijf zijn Air Operator Certificate kwijtraakte. Deze werd afgenomen omdat Buffalo Airways niet meer consequent kon voldoen aan de veiligheidseisen. Na twee maanden kreeg de maatschappij haar AOC terug, maar de passagiersroute werd niet meer hervat.

Buffalo Airways richt zich vandaag de dag vooral op vrachtoperaties. Vanuit Yellowknife worden verschillende bestemmingen aangevlogen in het noordwesten van Canada. De meeste reguliere vrachtdiensten worden uitgevoerd op basis van contracten met de overheden van de gebieden, die vaak volledig afhankelijk van Buffalo zijn voor de toevoer van goederen en voedsel.

Televisiesucces

Buffalo Airways werd wereldberoemd toen er in 2009 een televisieserie, Ice Pilots NWT, over het reilen en zeilen binnen het bedrijf verscheen. In verschillende seizoenen volgden de televisiemakers de vliegoperatie, de crew en het komen en gaan van jonge piloten. In 2014 verscheen het laatste seizoen. Na het succes van de serie werd er zelfs een heuse merchandise lijn opgezet van de maatschappij. Tegenwoordig zijn de meeste afleveringen van Ice Pilots online te zien in deze afspeellijst op YouTube.