Schiphol vermeden: “Het is hier lekker rustig”

De laatste twee weken van oktober is het herfstvakantie. Schiphol ziet (opnieuw) een aantal reizigers van andere luchthavens vertrekken, ook buiten de grens.

Flughafen Münster-Osnabrück dient zich aan als gegadigde om passagiers (en vluchten) van Schiphol op te vangen. Het Duitse vliegveld, dat zich ongeveer op zeventig kilometer van de Nederlandse grens bevindt, liet al eerder weten te willen profiteren van de chaos op Schiphol. Tien procent van haar reizigers kwam al uit Nederland, voornamelijk uit Overijssel, Gelderland en Drenthe. Momenteel komen eveneens passagiers uit andere delen, zoals Noord-Holland en Flevoland, naar de Duitse luchthaven.verwacht deze periode 12.000 Nederlandse reizigers.

Dat heeft ermee te maken dat luchtvaartmaatschappijen naar aanleiding van de chaos op Nederlands grootste luchthaven vluchten moesten verplaatsen. “Ik mijd Schiphol nu bewust”, zegt een van de reizigers op de luchthaven van Münster-Osnabrück. Afgelopen zomer vertrokken vluchten van Corendon bijvoorbeeld vanuit Rotterdam, Düsseldorf, Weeze, Keulen én Münster. Tijdens de herfstvakantie vliegen maatschappijen nog steeds vanaf die laatste. Dat bevalt goed. “Onze vlucht is hiernaartoe verplaatst. Ach ja, het is hier wel lekker rustig”, zegt een reiziger uit Lelystad, een stad die iets meer dan tweehonderd kilometer van de Duitse luchthaven verwijderd is.

Verschil met Schiphol

Terwijl Schiphol nog steeds worstelt met het in huis halen van genoeg beveiligers, is dat op Flughafen Münster-Osnabrück niet het geval. Het verschil zit hem in de contracten. Op de Duitse luchthaven werkt de security in loondienst, terwijl dat op het Noord-Hollandse vliegveld niet het geval is. De luchthaven kon vorige maand niet genoeg beveiligers inroosteren, waardoor maatschappijen opnieuw hinder hiervan ondervonden. “Andere luchthavens hebben het probleem dat ze de outsourcing, zoals de beveiliging, hebben uitbesteed aan andere partijen. Wij zetten eigen personeel in en daardoor kunnen we beter plannen. Dat is ook de reden dat we niet zulke lange wachtrijen hebben”, verklaart Detlef Döbberthin, marketingdirecteur van Münster-Osnabrück Airport, aan RTV Oost.