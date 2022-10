Cubaan gebruikt Antonov voor overloop naar Verenigde Staten

De Cubaanse piloot Rubén Martínez landde dit weekend met een Antonov An-2 op de luchthaven van Dade-Collier Airport, een klein vliegveld in Florida (Verenigde Staten). In de VS roept de overtocht vragen op.

Het eenmotorige vliegtuig vertrok vanaf El Cedro Airport in Espiritu en landde een uur later om 11:30 uur lokale tijd op de Amerikaanse luchthaven. Agenten van de Customs and Border Protection (CBP) zijn de zaak nog aan het onderzoeken en de vlieger zit in de tussentijd vast. De enige informatie die tot op heden naar buiten is gebracht, betreft het feit dat het om een overloper gaat: ‘Hij zei dat hij overliep, en dat hij uit Sancti Spritus kwam.’

Cubanen massaal naar VS

De vlucht vond plaats midden in een crisis. Veel Cubanen proberen het land te verlaten wegens de ergste economische crisis in drie decennia. Er heersen onder meer voedsel-, medicijnen- en brandstoftekorten. Inwoners uit Cuba kunnen makkelijk in aanmerking komen voor Amerikaans asiel als zij het grondgebied in de Verenigde Staten bereiken. Als zij echter op zee worden onderschept, dan worden zij naar huis gestuurd. Critici benadrukken dat dit beleid Cubanen aanmoedigt gevaarlijke pogingen te wagen om naar Amerika te reizen. Dat gebeurt zowel per vliegtuig als per boot. CBP laat weten dat tussen oktober 2021 en augustus 2022 maar liefst 200.000 Cubanen na binnenkomst in de Verenigde Staten via de grens met Mexico en via de Straat van Florida (zee, red.) onderschept werden door Amerikaanse autoriteiten. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar hield de VS 30.000 Cubanen aan. Er is dus sprake van een significante stijging.