Cubaanse man vlucht met Antonov naar Florida

Een Cubaanse man, Ruben Martinez, is met zijn Antonov AN-2 van Cuba naar de Verenigde Staten gevlogen om daar asiel aan te vragen.

Martinez gebruikte zijn Antonov om landbouwgrond te besproeien maar besloot afgelopen vrijdag koers te zetten richting Florida. Volgens Amerikaanse media maakte de piloot voor de landing contact met de luchtverkeersleiding om te melden dat hij nog maar weinig brandstof had.

Kort na de landing werd Martinez meegenomen door de douane voor verhoor. Alhoewel het nog onduidelijk is wat er precies gaat gebeuren, is het aannemelijk dat Martinez, net als veel andere Cubaanse vluchtelingen, toestemming krijgt in de Verenigde Staten te blijven.

De laatste weken komen er steeds meer Cubaanse vluchtelingen naar Florida, deels vanwege de grote verwoesting die recent op het eiland is aangericht door orkaan Ian. Alhoewel er meerdere dagelijkse commerciële vluchten tussen Cuba en de V.S. plaatsvinden, is het voor Cubaanse burgers erg lastig daar gebruik van te maken.