Wizz Air wil niet trans-Atlantisch, maar naar Azië

Wizz Air heeft bekendgemaakt geen interesse te hebben in het opzetten van een trans-Atlantisch netwerk, maar wel in het uitbreiden van haar Aziatische activiteiten.

Er gaan al lange tijd geruchten over de mogelijke trans-Atlantische ambitie van Wizz Air, aangezien het bedrijf een bestelling voor 47 Airbus A321XLR’s heeft openstaan. De XLR zou niet alleen voldoende vliegbereik hebben voor routes als Praag – New York, maar ook voor bijvoorbeeld Abu Dhabi – Singapore.

De maatschappij is sinds enkele maanden actief in Abu Dhabi, waar zij enkele vliegtuigen heeft gestationeerd. Inmiddels is het routenetwerk vanuit de Verenigde Arabische Emiraten verder uitgebreid en zijn er ook bestemmingen in de Malediven en Sri Lanka aangekondigd.

Het is onbekend of er in de nabije toekomst ook overstapmogelijkheden komen in Abu Dhabi. In dat geval wordt het mogelijk met Wizz Air vanuit Europese Steden naar Zuid-Azië te vliegen.