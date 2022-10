Britse RAF-piloten als dubbelspion in China

Recentelijk werd in de media bericht over gepensioneerde RAF-piloten die naar China gingen om de luchtmacht daar te trainen in gevechtssituaties tegen westerse toestellen. Nu is bekend dat de Britse geheime diensten enkele van deze piloten heeft gerekruteerd om militaire geheimen uit China te stelen, zo melden Whitehall-bronnen.

Eerder deze week werd bekend dat de Britse defensie-inlichtingendienst een zeldzame “threat alert” had afgegeven, waarin werd gewaarschuwd dat het Chinese leger dienstdoende en voormalige RAF-piloten had gerekruteerd om zijn eigen luchtmacht te helpen trainen. Een functionaris zei dat enkele tientallen ex-RAF’ers, onder andere Eurofighter-vliegers, momenteel in China piloten aan het trainen zijn voor de People’s Liberation Army Air Force. Dit voor een jaarsalaris van ongeveer 240.000 pond. Minister James Heappey vertelde Sky News dat de rekrutering van Britse piloten om Chinese vliegers te trainen “al enkele jaren” een punt van zorg was binnen het Ministerie van Defensie.

Britse dubbelspionnen in actie

Nu is onthuld dat een kleine groep van deze westerse piloten door de Britse regering ook werd gevraagd op te treden als dubbelspion, aldus bronnen van The Express. De piloten waren geen getrainde inlichtingenofficieren en velen waren al jaren met pensioen, maar degenen die ermee instemden de regering te helpen en toegang hadden tot Chinese piloten, zouden waardevolle informatie mee terug hebben kunnen nemen. De operatie zou inmiddels afgelopen zijn. Aan de overkant van Het Kanaal wordt triomfantelijk beschreven hoe het Verenigd Koninkrijk met deze James Bond-achtige praktijken China een koekje van eigen deeg heeft gegeven.