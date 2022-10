Kopstuk turbinefabriek Oekraïne mogelijk verrader

Een voormalige eigenaar van een belangrijke Oekraïense fabrikant van vliegtuigmotoren is aangehouden op beschuldiging van verraad, meldden Oekraïense media dit weekend. Zij zouden deze informatie hebben verkregen uit de hoek van de veiligheidsdiensten.

Verschillende van de meest prominente media in Oekraïne berichten dat Vyacheslav Boguslaev, de erevoorzitter van het bedrijf Motor Sich in de Oekraïense stad Zaporizja, is gearresteerd en in een konvooi naar Kiev is gebracht. De nieuwsberichten citeren veiligheidsbronnen die vermeldden dat Boguslaev, een voormalig parlementslid, werd verdacht van samenwerking met en het assisteren van Russische troepen die delen van vier Oekraïense regio’s bezetten, waaronder de regio Zaporizja. De stad Zaporizja zelf blijft nog onder Oekraïense controle maar de dreiging blijft aanwezig.

In de berichten wordt gemeld dat de voordeur van Boguslayev’s huis geforceerd is voor een huiszoeking. De prominente journaliste Iryna Romaliyska, die op Facebook schrijft over het voorval en ook veiligheidsbronnen citeert, zei dat Boguslaev bekend stond om zijn pro-Russische opvattingen. Hij wordt ervan verdacht Rusland onderdelen voor helikopters en vliegtuigen te hebben geleverd en contacten te hebben met Russische speciale diensten.

Motor Sich

Motor Sich is een bekende fabrikant van vliegtuigmotoren en industriële turbines. De geschiedenis van het bedrijf begint -nog voor de Sovjettijd- in 1907. De Oekraïense autoriteiten blokkeerden vorig jaar pogingen van Chinese bedrijven om de firma over te nemen vanwege de strategische belangen.