Oekraïners gestrand op vliegveld Dublin

Niet alleen in Ter Apel is de nood aan de man op het gebied van vluchtelingenhuisvesting. Ook in andere landen binnen de EU weet men de aantallen asielzoekers maar moeilijk te verwerken, zo ook op Dublin Airport.

Zoals op meer plekken in Europa zorgen de grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne en de rest van de wereld ook in Ierland voor logistieke uitdagingen. Sommige mensen die aan de oorlog in Oekraïne zijn ontsnapt en in Ierland zijn aangekomen, zijn gedwongen onderdak te zoeken op de Dublinse luchthaven, omdat de autoriteiten moeite hebben iedereen onderdak te bieden. Het asielcentrum van de stad heeft geen capaciteit meer. Reden voor de regering het besluit te nemen de verdere instroom aldaar een halt toe te roepen totdat er geschikte accommodatie beschikbaar is.

Geen ruimte

Op 21 oktober kwamen meer dan dertig vluchtelingen uit Oekraïne zonder onderdak te zitten. Zij moesten de nacht doorbrengen op Dublin Airport. De tijdelijke onderdaklocatie Citywest Transit-hub was vol en moest 33 alleenstaande Oekraïense mannen wegsturen nadat hen een tijdelijke beschermingsstatus was gegeven.

Roderic O’Gorman, minister voor Kindzaken, Gelijkheid, Integratie, Handicap en Jeugd, zei dat de Citywest Transit Hub helemaal vol is en dat de autoriteiten dit weekend prioriteit gaven aan het bieden van accommodatie voor vrouwen, kinderen en de meest kwetsbaren. Alleenstaande mannen restte geen andere keuze dan naar het vliegveld gaan voor onderdak. In Ierland wordt nu onder andere bericht over de benarde situatie van een 18-jarige jongeman die naar Citywest werd gebracht maar op zijn eerste nacht op stoelen moest slapen omdat de faciliteit vol was. De volgende dag werd hij weggestuurd toen hij zich probeerde aan te melden bij de tijdelijke opvang.

Gezien de situatie besloot de regering de vluchtelingenstroom naar de opvanglocatie te stoppen. Minister O’Gorman verklaarde dat het besluit is genomen om de belangen te beschermen van degenen die al hun toevlucht zoeken in het centrum. Citywest Transit Hub zou al ongeveer 58.000 mensen huisvesten, waarvan 42.000 uit Oekraïne.