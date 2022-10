Saudi-Arabië wil A350’s voor nieuwe maatschappij

De overheid van Saudi-Arabië heeft volgens Reuters de Airbus A350 geselecteerd als vlaggenschip voor een nieuw op te richten luchtvaartmaatschappij, die RIA moet gaan heten.

De Europese vliegtuigbouwer zou een deal met Saudi-Arabië aan het afronden zijn voor een bestelling van tot wel veertig A350’s. Het is onbekend hoe de vloot van RIA er uit moet gaan zien, maar de Boeing 787 wordt ook genoemd als een optie. Of het bedrijf ook met narrowbody’s gaat vliegen is nog onbekend.

Alhoewel er nog niets bevestigd is over de onderhandelingen is het mogelijk dat de oprichting van RIA, samen met haar eerste bestelling, eind deze week al wordt aangekondigd. In totaal moet de vloot van RIA uit ongeveer 75 toestellen gaan bestaan.

Saudi-Arabië is al jaren bezig met het promoten van toerisme naar het land. Het is aannemelijk dat de nieuwe maatschappij een belangrijke rol zal spelen in deze campagne, bijvoorbeeld door Riyad om te toveren tot een overstaphub.