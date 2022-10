Einde verhaal voor A340 bij SAA

South African Airways (SAA) wil haar vloot in 2023 bijna verdubbelen. Er is in het nieuwe plan geen plaats meer voor de A340 en A319.

De luchtvaartmaatschappij is van plan haar enige A340-300 te verkopen en te vervangen door een vliegtuig dat een soortgelijke stoelcapaciteit biedt. Daarmee komt er na bijna twintig jaar een einde aan de operaties met de A340 bij SAA. De maatschappij beschikte in die twintig jaar over zes A340-200’s, zes A340-300’s en negen A340-600’s. De drie A319’s worden in 2023 teruggegeven aan de leasemaatschappij Aircastle en vervangen door drie A320’s. Daarvan is de eerste al gearriveerd. De andere toestellen volgen eind oktober en in november.

John Lamola, interim-CEO van South African, maakte duidelijk dat de uitbreiding van de vloot groter is dan eerder aangekondigd. Volgens Lamola is het de bedoeling ‘dat we de vloot tot april 2023 uitbreiden tot zo’n twaalf vliegtuigen.’ De nieuwe vloot bestaat dan uit tien A320’s, één A330-300 en nog een widebody-vliegtuig, waarvan het nog niet zeker is of dat dan al in de vloot is opgenomen. De keuze hangt af van welke intercontinentale route de maatschappij als eerste oppakt. ‘Als we bijvoorbeeld voor Perth kiezen, hebben we een A350 nodig. Valt de keus op São Paulo-Guarulhos, dan kunnen we dat doen met de A330-300’, aldus Lamola. Binnenkort wordt duidelijk voor welke route SAA gaat.

A350

De A350 is geen vreemd toestel voor South African. De maatschappij huurde eerder vier A350-900’s voor de korte periode van november 2019 tot maart 2020. Dat de A350’s maar heel kort in dienst waren bij deze airline kwam door de aanhoudende financiële problemen, gecombineerd met het begin van de coronacrisis. Er vond dan ook een herstructurering plaats bij SAA.