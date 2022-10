FAA vraagt Amerikanen: ‘Stoelen te krap?’

Amerikaanse reizigers die niet tevreden zijn met de breedte van hun vliegtuigstoelen kunnen nu hun stem laten horen. De Federal Aviation Administration (FAA) vraagt ​​​de mening van het publiek over de mogelijkheid van het creëren van een “minimum standaardmaat voor zitplaatsen bij commerciële luchtvaartmaatschappijen”, aldus The Hill.

Passagiers hebben tot 1 november de tijd hun opmerkingen in te dienen bij de FAA. Hoewel er momenteel geen minimale stoelbreedte is voor luchtvaartmaatschappijen, merkt Reuters op dat de “gemiddelde ruimte ergens tussen de 76 en 78 centimeter ligt”.

Veiligheid

Het publieke gesprek over stoelbreedte is niet per se bedoeld om het passagierscomfort te verbeteren, maar vooral om de veiligheid bij een evacuatie “nader te onderzoeken”. De FAA gaat na of de stoelafmetingen moeten worden gestandaardiseerd om ervoor te zorgen dat alle passagiers snel kunnen evacueren. Uit de luchtvaartindustrie klinken echter geluiden dat de stoelplaatsingen in de huidige situatie reeds voldoen aan de veiligheidsnormen. De passagiers lijken het hier echter niet mee eens te zijn: “De FAA en het Department of Transportation kunnen hun verantwoordelijkheid om de veiligheid van vliegtuigstoelen te waarborgen niet langer ontkennen, vertragen en delegeren”, verklaarde Paul Hudson, voorzitter van FlyersRights.org en lid van de FAA Aviation Rulemaking Advisory Committee in een persbericht.

De Washington Post merkt op dat de gemiddelde Amerikaan ongeveer 13,6 kilo meer weegt dan in de jaren zestig, maar de breedte van de vliegtuigstoelen sindsdien is gekrompen. Dat dit de veiligheid direct in gevaar zou brengen lijkt niet zo te zijn: in 2018 concludeerde de FAA dat er “geen bewijs was dat een passagier, zelfs een grotere, meer dan een paar seconden nodig heeft om uit zijn of haar stoel te komen” in het geval van een evacuatie. Toch blijft voor de, al dan niet gevulde, Amerikaan altijd het comfortargument meewegen.