Frontier wil met A321XLR naar Europa

Frontier wil met de Airbus A321XLR verder gaan vliegen dan alleen naar Noord- en Centraal Amerika en is geïnteresseerd in vluchten naar onder andere Europa.

Frontier is een ultra low-cost maatschappij die voornamelijk binnen de VS opereert. Naast de binnenlandse routes vliegt zij ook naar bestemmingen in Mexico, Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Met de aanschaffing van achttien A321XLR’s ziet het bedrijf mogelijkheden om het routenetwerk uit te breiden naar Zuid-Amerika, Hawaï en Europa. Het eerste toestel wordt naar verwachting in 2026 geleverd.

Een paar weken geleden sprak Barry Biffle, CEO van Frontier, met Airbus over de mogelijkheden die de XLR met zich meebrengt. ‘Vanuit Philadelphia kun je vliegen naar vrijwel heel Groot-Brittannië en Ierland maar natuurlijk ook naar het vasteland van Europa’, aldus Biffle. Verder noemde hij dat vrijwel alle plekken in Zuid-Amerika bereikbaar zijn vanaf Miami met het nieuwe vliegtuig.

Routes

Een vertegenwoordiger van de luchthaven van Shannon sprak met de CEO over de A321XLR. Het idee inzake een verbinding tussen Amerika en de Ierse luchthaven werd geopperd. ‘Een connectie met Shannon zou interessant zijn’, aldus Biffle. Maar er is nog niets beslist. Mocht Frontier echt besluiten te starten met trans-Atlantische vluchten, dan krijgt de maatschappij concurrentie van JetBlue. Zij hebben soortgelijke plannen en vliegen inmiddels al naar Londen Heathrow en Gatwick vanuit Boston en New York.