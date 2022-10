Gloednieuwe Airbus A320neo van Austrian alweer kapot

Vorige week nam Austrian Airlines, de Oostenrijkse dochteronderneming van Lufthansa, haar eerste Airbus A320 Neo in gebruik. Nu staat het toestel echter na slechts twaalf vluchten al aan de grond met een storing.

Het was een mooi moment voor Austrian Airlines: na zestien jaar voegde de Lufthansa-dochter voor het eerst officieel een nieuw vliegtuig toe aan haar vloot. “We zijn weer in staat om te groeien”, zei baas Annette Mann bij de ontvangst. Op woensdag 19 oktober ging de eerste Airbus A320neo van AUA de lijn op. Het toestel, registratie OE-LZN, vloog van Wenen naar Londen Heathrow en terug. Amsterdam, Frankfurt en Berlijn waren de bestemmingen die Austrian Airlines donderdag met haar nieuwste toestel aandeed. Maar al op vrijdag vloog het slechts één keer naar Londen en terug. De vluchten die daarna zouden volgen werden geannuleerd.

De Airbus A320neo had een storing in de elektronische motorbesturing, legt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij uit aan aeroTELEGRAPH. Deze storing leek eenvoudig opgelost te kunnen worden, en dus steeg het vliegtuig zaterdag weer op. Het vloog naar Barcelona en terug. Na terugkomst in Wenen was het echter weer voorbij. Sinds zondag is de OE-LZN niet meer van de grond gekomen. “De storing is een tweede keer opgetreden”, zo meldt Australian. De A320neo heeft slechts twaalf vluchten voltooid sinds hij in dienst kwam. Volgens de maatschappij werkt de technische dienst keihard om het probleem op te lossen.