A340 na vijf jaar vertrokken uit woestijn

Een inmiddels zeldzame Airbus A340-500 vloog maandag van Teruel (Spanje) naar Bournemouth (Engeland). Het is nog niet bekend waarom het toestel uit de opslag is gehaald.

De Airbus die maandag uit Teruel vertrok, vloog bijna elf jaar lang in dienst was bij Etihad Airways alvorens naar het Mojave van Europa te worden gestuurd voor opslag. Inmiddels is het vliegtuig eigendom van European Aviation. Dit bedrijf vloog tijdens de coronacrisis met ex-Virgin Atlantic A340-600’s die werden ingezet als vrachttoestel. Of deze machine ook een nieuw leven krijgt als vrachtvliegtuig is vooralsnog niet bekend.

Over de hele wereld zijn er nog maar twee A340-500’s in commerciële dienst. Beide toestellen vliegen voor Azerbaijan Airlines en worden tot op heden ingezet op zowel binnenlandse als buitenlandse routes. Naast de twee commerciële vliegtuigen vliegen er in totaal nog zeven A340-500’s in VIP-configuratie rond waarvan er zes fungeren als regeringstoestel.

Impopulair

De A340-500 is altijd een impopulair toestel geweest. In totaal zijn er maar 37 van gebouwd. Omdat het vliegtuig vier motoren heeft, was het vrijgesteld van de ETOPS-wetgeving en konden lange routes non-stop en sneller worden uitgevoerd. Het toestel was ontworpen voor een zeer beperkte rol, waardoor weinig luchtvaartmaatschappijen het gebruikten. Toen twee jaar na de introductie van de A340-500 de efficiëntere, tweemotorige Boeing 777-200LR werd onthuld, was het afgelopen voor dit type Airbus waarover spottend werd gezegd dat het, gelet op het trage opstijgen, loskwam omdat de aarde rond is.