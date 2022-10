Gemoderniseerde Apache geleverd aan defensie

In Mesa, Arizona, is door Boeing de eerste gemoderniseerde Apache-helikopter aan de koninklijke Luchtmacht overgedragen. Het toestel heeft verbeterde prestaties, sensoren en software en moet zo de Apache, die al even meedraait, de komende jaren up to date houden.

In 2019 werden door Boeing en de Koninklijke Luchtmacht de papieren getekend voor de modernisering van 28 Apaches. Specifiek ging dit om een upgrade van het type RNLAF AH-64 D-model naar AH-64E v6. Dit gebeurde na een zogenaamde Foreign Military Sale-procedure. Gevoelige militaire hardware mag immers niet zomaar geëxporteerd worden, vandaar dat daarvoor politieke goedkeuring verleend moet worden. Het D-model Apache is sinds 1998 bij de Koninklijke Luchtmacht in gebruik. Met de levering van de gemoderniseerde E-series wordt een nieuw hoofdstuk ingeluid voor de Apache in Nederlandse dienst.

De overdracht en bijbehorende ceremonie was gisteren via een livestream te volgen. Daar werd door de Defensie Materieel Organisatie (DMO) met lovende woorden over de Apache en de samenwerking met Boeing gesproken. “Het is een eer om de eerste gereviseerde Apache Echo te mogen ontvangen. Deze vernieuwde gevechtshelikopter is een grote verbetering en geeft de Koninklijke Luchtmacht meer gevechtskracht en situational awareness. Deze eerste levering is een belangrijke stap in de modernisering van onze gehele Apache-vloot”, zei viceadmiraal Arie Jan de Waard, directeur van de DMO.

De AH-64E v6 is de meest moderne uitvoering van de bekende helikopter. Van de 2.600 Apaches die wereldwijd geleverd zijn aan het Amerikaanse leger en zeventien andere landen zijn er vandaag de dag nog zo’n 1.260 actief. Hiervan behoren maar 665 tot het E-model. Nederland is daarmee een van de eerste landen met de gemoderniseerde helikopters.