Laatste hoop voor supersonische Overture

Er lijkt nog steeds hoop te zijn voor Boom supersonic, dat al maanden op zoek is naar een motorfabrikant voor de ‘Overture’.

De vliegtuigbouwer is momenteel in gesprek met Pratt & Whitney, dat open lijkt te staan voor de productie van geschikte motoren. Het bedrijf heeft aangegeven zich te willen focussen op de ontwikkeling van conventionele straalmotoren, maar ziet ook potentie in de Overture.

Naast motoren voor conventionele commerciële vliegtuigen, zoals de Boeing 747 en McDonnell Douglas MD-11, heeft Pratt & Whitney ook ervaring met het ontwikkelen van motoren voor straaljagers, zoals de F-22 en F-35.

Eerder gaven Rolls-Royce en CFM al aan geen interesse te hebben in het produceren van geschikte motoren. Rolls-Royce was voor Boom de meest voordehandliggende keuze, aangezien het bedrijf ook de Olympus 593 ontwikkelde, het type motor dat de Concorde gebruikte. De fabrikant wil echter vooral werken aan efficiëntere en stillere motoren, waardoor er geen ruimte is voor een verdere samenwerking met Boom.

Boom verwacht nog steeds voor het einde van het jaar een deal rond te hebben met een motorfabrikant.