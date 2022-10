Middelste stoel-loterij bij Virgin Australia

Virgin Australia promoot het boeken van de middelste stoel in het vliegtuig. De luchtvaartmaatschappij verloot prijzen onder haar passagiers, maar alleen als ze de middelste stoel hebben geboekt bij Virgin Australia.

Het zijn de meest impopulaire stoelen in het vliegtuig. Uit een enquête in de VS bleek ooit dat meer dan de helft van de mensen liever in de file staat of naar de tandarts gaat (respectievelijk 56 en 54 procent) dan een hele vlucht op de middelste stoel te moeten zitten. Reizigers voelen zich beklemd tussen de medepassagiers, moeten op weg naar het toilet over iemand heen kruipen en hebben geen uitzicht. Zodoende boekt vrijwel niemand vrijwillig de middelste stoel als er ook een alternatief is. Virgin Australia wil daarin nu verandering brengen. Tot 23 april 2023 maakt de luchtvaartmaatschappij de middelste stoel het populairst in het vliegtuig. Wie de plaats kiest, neemt vrijwillig deel aan een verloting van prijzen ter waarde van in totaal 147.000 euro. Tot die prijzen behoren onder andere de platinum frequent flyer status plus een miljoen punten, een cruise in het Caribisch gebied inclusief Premium Economy-retourvluchten naar de VS met United Airlines, vluchten en tickets voor voetbalwedstrijden of avontuurlijke vakanties.

Virgin Australia-topvrouw Jayne Hrdlicka noemt de loterij een ‘spannende innovatie om de reiservaring nog mooier te maken’. Volgens haar gaat de Virgin Australia Group een nieuw tijdperk in met als missie het creëren van unieke, verheffende en toonaangevende ervaringen die vliegen uit het alledaagse halen en tot iets prachtigs leiden.