Trump Force One vliegt weer

Donald Trump’s Boeing 757-privéjet vliegt weer na groot onderhoud te hebben gehad. De machine is voorzien van een nieuwe livery. Bij het brede publiek werd zijn vliegtuig, de zogenaamde Trump Force One, bekend tijdens de presidentiële campagne van 2016 die hij uiteindelijk won van Hillary Clinton.

Nu is deze Boeing 757 weer terug in de lucht. Na een periode van inactiviteit en daaropvolgend groot onderhoud is het toestel weer klaar voor gebruik. Tijdens zijn termijn als president maakte Trump uiteraard gebruik van Air Force One wat het toestel overbodig maakte. Sinds 2016 vloog het dan ook maar weinig. Met het oog op de nieuwe campagne en voor het gebruik als privépersoon, kreeg de 757 een opfrisbeurt. De 31-jarige jet werd afgelopen woensdag gespot op Palm Beach International Airport in Zuid-Florida na een korte vlucht vanuit Louisiana. Het vliegtuig werd sinds medio 2019 aan de grond gehouden en stond opgeslagen op Stewart International Airport. Tijdens de onderbreking van het vliegen, werd bij het vliegtuig één motor verwijderd. Er moest veel gebeuren om het weer luchtwaardig te maken. Trump zei vorig jaar op zijn website dat het vliegtuig geüpdatet en opgeknapt zou worden.

Het verfproces in een video van Landlocked Aviation

Vanwege de leeftijd van het vliegtuig en de langdurige stalling hadden sommige luchtvaartexperts eerder vraagtekens geplaatst bij de luchtwaardigheid van het vliegtuig. Er deden ook geruchten de ronde dat Trump de machine voorgoed aan de grond zou houden en een ​​gloednieuwe jet ging kopen. Die geruchten leken niet waar te zijn, aangezien het drie decennia oude vliegtuig weer in actie is. De privé-Boeing 757 kreeg een nieuwe verfbeurt van Landlocked Aviation in Lake Charles, Louisiana. Lokaal nieuws meldde dat het spuiten bijna een maand in beslag nam en dat maar liefst veertig mensen betrokken waren bij het project. Trump gaf eerder op sociale media aan dat het vliegtuig dit najaar klaar zou zijn om te vliegen. Dit lijkt gelukt te zijn.