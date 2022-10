Air Manas aan de grond door Russische sancties

De Kirgizische luchtvaartmaatschappij Air Manas kan door de westerse sancties tegen Rusland haar vliegtuig niet meer inzetten. De oplossing wordt nu gezocht bij Egyptair.

De airline voert normaliter vluchten uit met een enkele Airbus A220-300 die sinds 2021 van de Russische leasemaatschappij GTLK wordt geleased. Elf maanden na de start van de lease staat het vliegtuig echter in opslag vanwege de westerse sancties tegen Rusland. Omdat die ook voor GTLK gelden, kan er niet met de A220 worden gevlogen. Air Manas zou eigenlijk nog drie A220’s van de leasemaatschappij ontvangen.

Om ervoor te zorgen dat het bedrijf haar operaties weer kan hervatten, wordt er gezocht naar een oplossing bij Egyptair. Die airline gebruikt momenteel maar acht van de twaalf A220’s waarover zij beschikken. Volgens een Russisch nieuwsportaal is Air Manas geïnteresseerd in de aanschaf van twee Egyptische A220’s.

Nederland

De A220 van Air Manas verbleef voor het vertrek naar Kirgistan een tijdje in Nederland. De Airbus landde in februari 2020 rechtstreeks vanuit de fabriek op Twente Airport. Het was namelijk een van de zes toestellen die oorspronkelijk bedoeld waren voor het Russische Red Wings. Deze maatschappij koos later toch voor Sukhoi Superjet en zag af van de A220’s. Omdat de toestellen al wel waren gebouwd, besloot GTLK ze te stallen in Nederland op Maastricht Aachen Airport en de Twentse luchthaven. Op dit moment staan vijf van de Airbussen nog steeds in Nederland opgeslagen waarvan vier in Maastricht en één in Twente. Ook deze machines mogen vanwege de sancties niet vertrekken.