Boeing: Chinese luchtvaart zal hard groeien

Boeing verwacht dat de Chinese luchtvaartindustrie over twintig jaar meer dan twee keer zo groot zal zijn dan nu, zo heeft de vliegtuigbouwer bekendgemaakt.

Waar er momenteel grofweg 3.900 commerciële vliegtuigen actief zijn in China, verwacht Boeing dat dit aantal over twintig jaar zal zijn toegenomen tot 9.600 toestellen. In een eigen persbericht geeft Boeing aan dat diverse Chinese maatschappijen de 737 MAX, 777X en 787 zullen gebruiken om deze groei mogelijk te maken, al hoeft dat niet het geval te zijn.

De Chinese vliegtuigbouwer Comac nam recent haar nieuwste model, de C919, in productie. Binnenkort vervoert het type haar eerste passagiers. Over enkele jaren zal ook de CR-929 klaar zijn om in gebruik te worden genomen. De CR-929 wordt samen met het Russische UAC ontwikkeld, al lijkt China inmiddels het voortouw te nemen.

Aangezien het overgrote deel van de Chinese luchtvaartmaatschappijen staatsbedrijven zijn, zal bij de keuze voor een nieuw vliegtuig altijd worden gekeken naar de meest aantrekkelijke optie voor China. Het is daarbij voor de hand liggend dat het Chinese Comac veel bestellingen afsnoept van Boeing.