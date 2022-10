Steward spoorloos verdwenen in Canada

Twee weken geleden arriveerde een Boeing 777 van Pakistan International Airlines (PIA) in Toronto. Het cabinepersoneel was niet meer compleet voor de terugvlucht omdat een van hen niet kwam opdagen. Bij PIA kwam iets dergelijks al eerder voor.

Op 14 oktober kwam vlucht PK-781 aan in Toronto. Na twee overnachtingen zou de bemanning terugvliegen naar Islamabad. In tegenstelling tot de rest van de crew kwam steward Ijaz Shah nooit in het hotel aan. waar de crew tussentijds verbleef De man wordt sindsdien vermist, vertelde Abdullah Khan, communicatiemanager van PIA, aan de Canadese televisiezender CTV. De steward verdween direct na aankomst waar hij volgens ooggetuigen bij de paspoortcontrole voor het laatst is gezien. De rest van de bemanning wachtte vervolgens twee uur in een bus terwijl er tevergeefs naar hun collega werd gezocht. Canada’s Border Patrol onderzoekt de verdwijning, maar neemt aan dat hij met opzet verdween en van plan is een nieuw leven te beginnen in Canada.

Het is niet de eerste keer dat PIA-cabinepersoneel verdwijnt na een internationale vlucht. Dit jaar verdwenen al eerder een steward en stewardess, eveneens in Canada. Maar ook in voorgaande jaren vonden soortgelijke gebeurtenissen plaats. In februari 2021 maakte een stewardess zich ook in Canada uit de voeten na een vlucht vanuit Lahore. Twee jaar eerder deed een stewardess hetzelfde in Parijs. Zij liet een handgeschreven ontslagbrief achter in haar hotelkamer en vluchtte vervolgens naar België. In 2018 vroeg een bemanningslid na zijn dienst op de heenvlucht asiel aan in Canada.

Aanpak

PIA probeert het probleem op te lossen. Na de verdwijning van de stewardess in 2021 maakte de luchtvaartmaatschappij bekend de paspoorten van de bemanning na aankomst in het buitenland in beslag te nemen. Er wordt gedacht dat juist dit de reden is waarom de recent verdwenen steward nog niet is teruggevonden.