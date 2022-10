Megabestelling 737 MAX ondanks onzekerheid

Alaska Airlines heeft een bestelling geplaatst voor 52 extra Boeing 737 MAX-toestellen, waaronder ook exemplaren van de MAX 10, die nog niet gecertificeerd is.

De luchtvaartmaatschappij lijkt vooral interesse te hebben in de Boeing 737 MAX 10, waarvan zij er in totaal 102 heeft besteld. Samen met de overige bestellingen zou de totale MAX-vloot van Alaska Airlines de komende jaren bijna tweehonderd toestellen gaan tellen. Het bedrijf verwacht dat dit aantal op termijn oploopt tot 250 exemplaren.

Alaska Airlines is al langere tijd bezig met het vervangen van haar Airbus A320’s en A321neo’s, die in 2023 de vloot zullen verlaten. Deze toestellen zijn overgenomen van Virgin America, waarmee in 2018 een fusie plaatsvond. Ook de turboprops van Horizon Air, de regionale dochter van Alaska Airlines, worden in 2023 afgestoten.

De vloot van Alaska Airlines zal vanaf 2024 weer volledig bestaan uit Boeing 737’s. Plannen om de -700’s, -800’s of 900’s uit te faseren zijn er nog niet, al worden enkele van deze toestellen momenteel omgebouwd tot vrachtvliegtuigen.

Horizon Air zal vanaf 2024 alleen nog met Embraer 175’s vliegen. De maatschappij heeft geen plannen haar De Havilland Canada Dash-8 Q400’s te vervangen door nieuwe turboprops.