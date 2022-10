Halve eeuw geleden: eerste Airbus de lucht in

Precies vijftig jaar geleden, op 28 oktober 1972, ging het allereerste Airbus-vliegtuig de lucht in.

Het was de eerste tweemotorige widebody ter wereld, de experimentele A300B1. Met serienummer MSN 1 en registratie F-WUAB was het tevens de eerste Airbus die ooit de lucht in ging. De testvlucht stond eigenlijk gepland voor 27 oktober, maar wegens dichte mist werd deze met een dag opgeschoven. Die zaterdag de 28e in het jaar 1972 zag het weer er een stuk beter uit en kreeg de vijfkoppige crew, bestaande uit twee piloten en drie technici, groen licht voor vertrek. De vlucht duurde een kleine anderhalf uur, waarbij de eerste A300 een snelheid van 185 knopen (342 kilometer per uur) en een hoogte van 14.000 voet (4,3 kilometer) bereikte. De automatische piloot werkte naar behoren en tal van systemen werden al vliegende onder de loep genomen. Toen de Airbus weer arriveerde bij de luchthaven van Toulouse kreeg captain Max Fischl het meteen voor zijn kiezen: te midden van stevige windstoten mocht de vlieger de A300 met een crosswindlanding aan de grond zetten.

Eerste van velen

Op verzoek van de eerste twee potentiële klanten, Air France en Lufthansa, werd de capaciteit van de A300 omlaag gebracht naar 225 passagiers. Dat terwijl British European Airways (BEA) en Rolls-Royce in eerste instantie juist de voorkeur gaven aan de grotere variant die 300 passagiers kon accommoderen. Het werd de eerste van vele Airbus-vliegtuigen, die A300B. De productie van het testexemplaar begon in september 1969. Drie jaar later, op 28 september 1972, was het toestel klaar – slechts een maand voordat de eerste vlucht gepland stond. Na de MSN 1 bouwde Airbus nog twee testvliegtuigen, waarbij de derde machine iets langer was en 251 passagiers kon vervoeren. Na anderhalf jaar intensief testen werd de A300 op 11 maart 1974 gecertificeerd. In datzelfde jaar ging de A300B4, die vanwege extra brandstoftanks een groter vliegbereik had, in productie.

© Airbus

Het toesteltype bleef uiteindelijk, in verschillende varianten, bijna 35 jaar in productie. In 1982 ging de kleinere A310, die grotendeels gebaseerd was op het ontwerp van de A300, voor het eerst de lucht in, toen nog als ‘A300B10’. Een jaar later was het de beurt aan de A300-600F, de eerste vrachtversie van het type. Ook werden er voor het grote vrachtvervoer vijf A300-600ST ‘Beluga’s’ gebouwd, die de verouderde Super Guppy’s zouden vervangen. In totaal werden er binnen de A300-familie maar liefst 821 gebouwd. Daarvan vliegen er vandaag de dag nog altijd 250, verdeeld onder 37 maatschappijen. Het merendeel van die toestellen zijn, al dan niet omgebouwde, vrachtvliegtuigen. Het A300-platform vormde ook de basis voor de latere A330’s en A340’s.