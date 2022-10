Milieuorganisaties ‘vieren’ uitbreiding Schiphol

De milieuorganisaties Extinction Rebellion en Greenpeace hebben de komst van een nieuwe terminal op Schiphol donderdag feestelijk gevierd op Schiphol Plaza.

Acht activisten, met feesthoedjes op, deelden op de luchthaven flyers uit met de tekst: ‘Hoera! We bouwen een nieuwe terminal!’. Onderaan de flyer viel echter de tekst: ‘Middenin een klimaatcrisis’ te lezen.

De activisten wilden op deze manier aandacht vragen voor de consequenties van het uitbreiden van Schiphol. Terminal Zuid, zoals het nieuwe onderdeel moet gaan heten, zou ruimte moeten bieden aan maximaal 14 miljoen reizigers per jaar.

Volgens de oorspronkelijke planning had de bouw het komende jaar al klaar moeten zijn. Het project kwam echter in 2020 door de coronacrisis stil te liggen. In 2021 viel het besluit de bouw van Terminal Zuid te laten doorgaan, al is de huidige verwachting dat de nieuwe vertrek- en aankomsthal pas in 2032 wordt opgeleverd.