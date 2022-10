Rintel: ‘Maatregelen kosten KLM veel geld’

KLM heeft in het derde kwartaal voor de vijfde keer op rij winst geboekt. Het bedrijf maakte een operationele winst van 443 miljoen euro op een omzet van een kleine 3,3 miljard.

Door de sterke vraag naar vliegtickets in de zomer liggen de inkomsten van KLM en Transavia op hetzelfde niveau als in 2019, terwijl er door de operationele problemen minder vluchten konden worden uitgevoerd. Net als vorig kwartaal zijn er dan ook merkbaar gemengde gevoelens bij de presentatie van de resultaten. Het KLM-personeel werkt al maandenlang onder moeilijke operationele omstandigheden. Door de problemen op Schiphol is KLM afgelopen maanden maar liefst 175 miljoen euro misgelopen: 145 miljoen gederfde inkomsten en dertig miljoen aan compensatie voor passagiers. De maatschappij moest nog verder ingrijpen in het netwerk vanwege de eigen personeelstekorten en de problemen in de logistieke keten van vliegtuigonderdelen, waardoor toestellen langere tijd in de hangar staan. De capaciteit lag het afgelopen kwartaal dan ook op zo’n tachtig procent van het niveau in 2019. Samen vervoerden KLM en Transavia 9,5 miljoen passagiers.

‘De behoefte aan reizen is onverminderd groot en KLM maakt dit mogelijk’, vertelt CEO Marjan Rintel. ‘Deze derdekwartaalcijfers zijn te danken aan onze klanten en aan de collega’s, die onder zware omstandigheden hun werk doen. We hebben een aantal maatregelen genomen om onze klanten meer zekerheid te geven en de werkdruk te verminderen. De effecten daarvan zijn de komende tijd zichtbaar. Deze maatregelen kosten KLM tegelijkertijd veel geld en beperken het aantal vluchten dat we kunnen uitvoeren. We hopen hier snel verbetering in te zien en werken daar hard aan’, aldus de topvrouw.

Financieel topman Erik Swelheim is optimistisch: ‘Voor het vijfde kwartaal op rij noteert KLM een operationele winst. We zien dat klanten nog steeds willen reizen en ook de vrachtstromen blijven in stand dankzij onze netwerkstrategie. Dit ondanks de inflatie, hoge olieprijs en de koers van de dollar waar we mee te maken hebben. Deze ontwikkelingen betekenen wel dat we moeten blijven focussen op kostenbeheersing.’ Het is onder meer vanwege die grote onzekerheden dat KLM, ondanks het feit dat de leningen al volledig zijn afgelost, voorlopig vasthoudt aan de kredietfaciliteit die het te midden van de coronacrisis met de overheid overeen kwam. Daarmee heeft het bedrijf weliswaar toegang tot extra financiële middelen, mochten die nodig zijn, maar blijven tegelijkertijd de strenge (besparings)voorwaarden in stand. Bovendien blijft de airline te maken hebben met de inmiddels omstreden staatsagent.