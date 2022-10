Zeldzame A330 Air Greenland vliegt voor het eerst

De Airbus A330-800 van Air Greenland heeft haar eerste testvlucht uitgevoerd en zal naar verwachting op korte termijn aan de Groenlandse maatschappij worden afgeleverd.

De nieuwe Airbus vervangt de huidige A330-200 van Air Greenland, die vrijwel uitsluitend wordt ingezet naar Kopenhagen. De maatschappij beschikt naast haar enkele straalvliegtuig over een collectie turboprops en helikopters.

Air Greenland is een van de slechts vier maatschappijen die voor de A330-800 kozen. Tot op heden zijn er slechts elf -800’s besteld, tegenover bijna driehonderd -900’s. Andere klanten voor het type zijn Kuwait Airways, Garuda Indonesia en Uganda Airlines.

Het is niet uitgesloten dat de A330-800 in de nabije toekomst ook naar Schiphol wordt ingezet door Garuda Indonesia. Deze luchtvaartmaatschappij vloog lange tijd met haar A330-200’s naar Amsterdam, al moesten ze een tussenlanding maken in Dubai. Het bedrijf heeft ook haar A330-900’s ingezet naar Schiphol, maar dan vanuit Medan, omdat het vliegbereik net niet voldoende is om rechtstreeks vanuit Jakarta te vliegen.

De A330-800 heeft echter een groter vliegbereik dan de -900 en zou daarmee zonder tussenstops Schiphol en Soekarno-Hatta kunnen verbinden. Of het toestel daadwerkelijk in dienst wordt genomen moet nog blijken, aangezien de maatschappij haar vloot significant aan het inkrimpen is.