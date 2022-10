Grote zorgen om veiligheid Russische luchtvaart

De Russische binnenlandse luchtvaart trekt steeds meer aan, maar Airbus waarschuwt dat door een gebrek aan reserveonderdelen de veiligheid in het geding komt.

Uit gegevens aan AOG blijkt dat Russische luchtvaartmaatschappijen wat betreft de binnenlandse vluchten komende winter op ongeveer 85 procent van de capaciteit van 2019 vliegen. De Airbus- en Boeing-vliegtuigen waar de vluchten grotendeels mee worden uitgevoerd kunnen echter niet worden voorzien van het nodige onderhoud. ‘We maken ons zorgen over de onderhoudsomstandigheden, omdat er veel met de vliegtuigen wordt gevlogen’, zei Guillaume Faury, CEO van Airbus, tijdens de bekendmaking van de winstcijfers deze week. ‘Door de sancties kunnen we niet echt controleren en ondersteunen zoals we in normale tijden bij onze klanten doen. En dat is iets wat inderdaad tot bezorgdheid leidt op het veiligheidsvlak. Nu kunnen we er niet veel aan doen’, aldus de topman.

Toen Rusland Oekraïne binnenviel, legden veel westerse landen sancties op. Russische vliegtuigen waren niet meer welkom in het westerse luchtruim en leasebedrijven moesten hun contracten met luchtvaartmaatschappijen uit Rusland opzeggen. Daarnaast leverden Airbus en Boeing geen onderdelen meer aan Russische maatschappijen. Deze maatregel is zeker op de (middel)lange termijn problematisch, omdat het grote merendeel van de Russische vloten uit Airbus- en Boeing-vliegtuigen bestaat. Zo vliegt Aeroflot met meer dan honderd Airbussen en ruim vijftig Boeings. Door gebrekkig onderhoud besloot de nationale verzekeringsmaatschappij van Rusland eerder dit jaar zelfs sommige risico’s niet meer af te dekken. Onder meer eventuele ongevallen als gevolg van gebrekkig onderhoud zouden niet meer onder de verzekeringsdekking vallen.