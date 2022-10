Lichaam gevonden in Lufthansa A340

In een Airbus A340 van Lufthansa is na aankomst op de luchthaven van Frankfurt een levenloos lichaam aangetroffen.

Het Lufthansa-toestel, met registratie D-AIGW, landde afgelopen donderdag vroeg in de ochtend vanuit Teheran (Iran). Na aankomst stapten de passagiers uit. Vervolgens werd het vliegtuig geïnspecteerd en bleek een lijk in het landingsgestel te liggen. Over de identiteit van de persoon en hoe die daar terecht is gekomen, is nog niets bekend. Wel zegt de politie tegenover CNN dat dat de man een zuurstoffles met een masker naast zich had liggen.

Lufthansa doet samen met de politie verder onderzoek naar het voorval. ‘De verantwoordelijke autoriteiten zijn momenteel ter plaatse om samen met deskundigen van de maatschappij de achtergrond te onderzoeken. Wij vragen om uw begrip dat wij tegen de achtergrond van het lopende onderzoek geen verdere informatie kunnen verstrekken’, aldus de luchtvaartmaatschappij in een verklaring.

Maatregelen tegen Iran

Annalena Baerbock, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, zei woensdag dat Duitsland te midden van de grootschalige protesten en mensenrechtenschendingen in Iran verdere beperkende maatregelen aan het land wil opleggen. Zo zouden er onder meer inreisbeperkingen opgelegd kunnen worden. Al wekenlang vinden er hevige protesten tegen de Iraanse regering plaats die na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op gang zijn gekomen. Deze worden met harde hand neergeslagen. In korte tijd zijn zeker tweehonderd burgers om het leven gekomen. Naast de protesten in Teheran gingen tienduizenden demonstranten vorige week zaterdag in Berlijn de straat op om steun te betuigen aan de Iraanse betogers.