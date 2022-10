Wordt Lelystad Airport een Vinexwijk? | Podcast

Goot en Goof klagen luidkeels over klagers, over businessjets die hogesnelheidstreinen dreigen te gaan worden, over Vliegveld Lelystad, dat Vinexwijk-Lelystad dreigt te gaan worden, een atoom-bommenwerper die een vredesengel wilde worden, maar ze vinden toch vooral dat de H-NACC, de Fokker F-Zeven die ons in 1924 voor het eerst met Tempo Doloe-Indië verbond nu ècht eens aan de beurt is om vakkundig gerepliceerd te worden!

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen van Goof en Goot hier!