Passagiers vast in A320 na motorbrand

Een Airbus A320 van IndiGo kreeg tijdens take-off vanaf de luchthaven van Delhi te maken een brandende motor. De piloten braken daardoor de start af.

Het toestel stond op het punt te vertrekken richting Bengaluru, een stad in het zuiden van India. Vlak voordat de A320 vertrok zouden de vliegers van een SpiceJet-toestel, het vliegtuig dat zich op dat moment achter de machine van IndiGo in kwestie bevond, de luchtverkeersleiding hebben gewaarschuwd wegens de motorbrand. Uiteindelijk zou het vliegtuig alsnog een poging doen op te stijgen. Op beelden die door Priyanka Kumar, een van de inzittende, gemaakt zijn, is te zien dat de rechtermotor tijdens take-off vlam vat. Op de achtergrond klinkt lichte paniek onder de passagiers. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel halverwege de startbaan de start afbreekt. Vervolgens staat de A320 even stil voordat het uitwijkt naar een nabijgelegen platform.

IndiGo, de luchtvaartmaatschappij waar voormalig KLM-topman Pieter Elbers momenteel CEO van is, bevestigt het incident. ‘Vlucht 6E2131 van Delhi naar Bangalore kreeg te maken met een motorstoring tijdens het opstijgen. De start werd afgebroken en het vliegtuig keerde veilig terug naar het platform. Alle passagiers zijn ondergebracht in een ander vliegtuig. We betreuren het ongemak voor de passagiers’, aldus IndiGo in een verklaring die in handen is van Business Today. Na het incident duurde het enige tijd voordat de inzittenden geëvacueerd werden. De motorbrand deed zich om 21:45 uur voor, maar na 23:00 uur mochten de passagiers pas van boord.

Halverwege de startbaan breekt de A320 van IndiGo de take-off af © Flightradar24.com

Vervangend vliegtuig

De reizigers zouden uiteindelijk om iets na twaalven ’s nachts alsnog vanuit Delhi richting Bengaluru vertrekken. De A320, met registratie VT-IFM, staat nog steeds aan de grond. De Directorate General of Civil Aviation (DGCA) laat weten het incident te onderzoeken en waar nodig met vervolgacties te komen.