Surinam Airways op zoek naar nieuwe vliegtuigen

Surinam Airways is, nu haar Air Operator Certificate is verlengd, op zoek naar nieuwe vliegtuigen. Het bedrijf zou niet alleen op zoek zijn naar middelgrote vliegtuigen, maar ook naar een widebody voor de vluchtuitvoering naar Amsterdam.

De Surinaamse maatschappij verwacht momenteel een in de Verenigde Staten geleasede Boeing 737-800. Het bedrijf zou ook gesprekken voeren met een leasebedrijf uit Dubai over een widebody, vermoedelijk een Airbus A330.

Om een Airbus A330, of een ander tweemotorig vliegtuig, rendabel in te kunnen zetten tussen Paramaribo en Amsterdam moet Surinam Airways nog wel een ETOPS goedkeuring krijgen. Tot enkele jaren geleden, toen SLM nog over een eigen Airbus A340 beschikte, was dit echter niet nodig.

De afgelopen jaren is Surinam Airways afhankelijk geweest van ingehuurde bemanningen om hun vluchten uit te voeren. Binnenkort wil de maatschappij hier echter verandering in brengen en de ‘nieuwe’ vliegtuigen zullen dan ook worden gevlogen door een eigen bemanning.