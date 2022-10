Cathay Pacific start weer met vluchten over Rusland

Cathay Pacific heeft aangekondigd weer gebruik te gaan maken van Russisch luchtruim op routes naar Noord-Amerika. Naar Amsterdam vliegt de maatschappij vooralsnog om Rusland heen.

Alhoewel westerse maatschappijen niet meer welkom zijn boven Rusland gelden er voor Aziatische vliegtuigen geen restricties, ongeacht de bestemming. Cathay Pacific heeft daarom besloten om op haar routes naar de Amerikaanse oostkust weer over het oosten van Siberië te gaan vliegen, zo meldt Reuters.

Het is voor het eerst sinds maart dat de maatschappij weer over Rusland vliegt. Door sterke tegenwinden is omvliegen op de routes naar de Verenigde Staten erg lastig, aangezien de zwaarbeladen toestellen al tegen hun maximale vliegbereik aanzitten.

Het is onbekend of Cathay Pacific op termijn weer over Rusland naar Europa zal vliegen. De kortere vliegtijden en verminderde brandstofkosten zouden de maatschappij een significant competitief voordeel bieden ten opzichte van haar Europese concurrenten.