Oost-Nederland decor van grootschalige oefening

De komende drie weken traint de Nederlandse krijgsmacht samen met andere landen om zich voor te bereiden op grootschalige luchtlandingsoperaties. Tijdens oefening ‘Falcon Autumn’ oefent de luchtmobiele brigade samen met onder meer het Amerikaanse leger op verschillende locaties in Nederland.

Nederlandse militairen gaan samen met Amerikaanse en Poolse eenheden oefenen in het uitvoeren van grootschalige luchtlandingsoperaties. Meer dan 1.000 militairen en 37 helikopters doen mee aan de oefening. De helikopters zullen tijdelijk gestationeerd worden op vliegbasis De Peel.

De deelnemende militairen zijn van 11 Luchtmobiele Brigade, het Defensie Helikopter Commando (DHC), de US Army Europe en de Poolse strijdkrachten. De US Army stuurt CH-47 Chinook en UH-60 Blackhawk transporthelikopters en AH-64 Apache gevechtshelikopters. Namens Polen doen enkele Mil Mi-8/Mi-17 transporthelikopters mee. Het Nederlandse DHC neemt deel met Chinooks, Cougars, Apaches en NH90’s. Voor het 13 Infanteriebataljon ‘Regiment Stoottroepen’, onderdeel van 11 Luchtmobiele Brigade, heeft de oefening extra betekenis. Zij krijgen een certificaat als ze verschillende zogeheten tactische air manoeuvre-missies beoefenen. Daarmee toont de eenheid aan dat ze inzetbaar is als het nodig is.

Beschermen van NAVO-grondgebied is de situatie die beoefend gaat worden: er is een NAVO-land aangevallen en de bondgenoten reageren daarop. De luchtmobiele militairen moeten belangrijk terrein terugwinnen en de vijand verjagen. Ze verplaatsen zich tijdens de oefening te voet, met lichte voertuigen of per helikopter. De deelnemende helikopters mogen laagvliegen in bepaalde aangewezen gebieden. In Oost-Nederland ligt een groot oefengebied, dat zich uitstrekt van Friesland en Groningen tot aan Noord-Brabant. Rond het voormalige vliegveld Valkenburg is een tweede oefengebied.