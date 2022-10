Spaans Airbus-personeel legt het werk neer

Spaanse werknemers van Airbus gaan staken. De leden van de Worker’s Commission (CCOO), UGT-FICA en ATP-SAe-leden bij Airbus zullen vandaag gezamenlijk weglopen, zo maakten ze bekend in een gezamenlijke verklaring. De staking zal gevolgen hebben voor acht Airbus-vestigingen in heel Spanje, waaronder de op twee na grootste vestiging van de fabrikant in Getafe.

Oproep tot staking

In een beknopte verklaring gepubliceerd door CCOO Industry Madrid werden de redenen voor de stakingsoproep gegeven: vakbonden eisen een “eerlijke salarisherziening” voor de Spaanse werknemers van Airbus na de recordwinsten van het bedrijf. Dit voornamelijk om de koopkracht van arbeiders te garanderen te midden van de aanhoudende inflatie in heel Europa. In de verklaring werd bezorgdheid geuit over economische factoren die een negatieve invloed hebben op de lonen van werknemers en een gebrek aan perspectief dat het management van Airbus biedt op dit moment. “De inspanningen van de Airbus-werknemers van de afgelopen jaren moeten worden erkend. Het kan niet zo zijn dat, in de huidige situatie, de onzekerheden alleen maar een negatief effect hebben op de lonen van de arbeiders”, aldus de vakbond.

Koopkrachtcompensatie

Op vrijdag publiceerde Airbus haar cijfers voor het derde kwartaal van 2022, die een omzetstijging van 27% tot € 13,309 miljard in vergelijking met de dezelfde periode in 2021 laten zien. Zoals gemeld door TeleMadrid, heeft Airbus onlangs een bonus van € 1.500 voor Spaanse medewerkers voorgelegd aan de bonden ter compensatie van de inflatie in Spanje. Dit bedrag ging uit van een inflatiecijfer van negen procent en het lokale gemiddelde salarisbasis. De vakbonden verwierpen de bonus echter en eisten een totale herziening van de salariëring voor het einde van het jaar. De staking begint op 31 oktober en eindigt “op het moment dat het management bereid is te garanderen dat de arbeiders niet aan koopkracht verliezen”, legde de CCOO uit.