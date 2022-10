Tekort aan ramen voor Dreamliners

Na eerder problemen rond de Dreamliner doet zich nu een nieuwe uitdaging voor bij Boeing: een tekort aan ramen. De productie van glas is een energie-intensief proces, en dat is momenteel duur. Dit betekent dat een belangrijk onderdeel van de Boeing 787 momenteel niet beschikbaar is: het cockpitraam.

De capaciteitsopbouw van verschillende vliegtuigonderdelen wordt op het moment ernstig beperkt door verschillende factoren, zo meldt onder andere Carsten Spohr, de CEO van Lufthansa. Dit heeft niet alleen gevolgen voor leveringen, maar ook voor reparaties en revisies. Spohr noemt de Dreamliner als voorbeeld. Het was “wereldwijd niet mogelijk om een cockpitraam voor de 787 te krijgen”, zegt de Duitser. “Alleen al om die reden staan sommige vliegtuigen stil.” Lufthansa nam onlangs zijn eerste Dreamliner in ontvangst.

Energiecrisis

De voorruiten van de Dreamliner worden vervaardigd door een toeleverancier genaamd PPG Aerospace. Ze bestaan uit verschillende componenten, waaronder chemisch gehard glas en acrylglas. De productie hiervan loopt echter achter, wat direct te merken is in de beschikbaarheid van de onderdelen. Zoals het vakblad voor de onderdelenmarkt Aftermarket International schrijft, heeft dit te maken met de energiecrisis die is veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Bij de productie van glas voor de ruiten worden kwartszand, natriumcarbonaat en kalksteen samengesmolten, en daarvoor zijn grote hoeveelheden aardgas nodig. De prijzen voor bepaalde glassoorten zouden daardoor al met 35 procent gestegen zijn. Voor veel leveranciers en fabrikanten maakt dit de componenten duurder en moeilijker te verkrijgen. PPG is, volgens een woordvoerder, druk bezig met het het werken aan een oplossing voor de verstoringen in de toeleveringsketen maar kan momenteel nog weinig perspectief bieden.

Boeing

Boeing CEO David Calhoun zei bij de presentatie van de kwartaalcijfers dat het zich nog steeds in een moeilijke omgeving bevindt en meer werk te doen heeft “om stabiliteit te bevorderen, onze prestaties te verbeteren en ervoor te zorgen dat we consequent onze verplichtingen nakomen.” De leveringsproblemen betekenen voor de Boeing-CEO een nieuw hoofdpijndossier na eerdere problemen met onder andere de Dreamliner en de 737 MAX.