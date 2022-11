‘Amerikaanse bommenwerpers naar Australië vanwege China’

De Verenigde Staten zouden van plan zijn om zes B-52-bommenwerpers in het noorden van Australië te stationeren te midden van de oplopende spanningen met China. Dat meldt Reuters.

Er zou gekozen zijn voor de afgelegen Tindal-basis, ongeveer driehonderd kilometer ten zuiden van Darwin. De komst van de bommenwerpers zou betekenen dat de VS binnenkort over meer militaire en nucleaire capaciteit in de regio van China beschikt, alwaar de spanningen de afgelopen tijd steeds verder oplopen. De plannen zijn nog niet bevestigd, maar de Australische premier Anthony Albanese zei in een reactie dat het land ‘zo nu en dan’ militaire allianties vormt met de Amerikanen. ‘Ze komen natuurlijk op bezoek, in Australië, ook in Darwin, waar Amerikaanse mariniers zitten.’

China zit bepaald niet op de B-52-bommenwerpers te wachten. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag dat militaire samenwerkingen tussen landen niet gericht zouden moeten zijn op derden. ‘Deze praktijken van Amerikaanse zijde hebben de spanningen in de regio doen oplopen, en de vrede en stabiliteit serieus ondermijnd’, aldus de woordvoerder, die daarop waarschuwde voor een wapenwedloop in het gebied. China zou er bij de betrokken partijen op aandringen te stoppen met de ‘Koude Oorlog-mentaliteit’.