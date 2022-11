Lidl stopt met transport groente en fruit per vliegtuig

Supermarktketen Lidl heeft laten weten te gaan stoppen met het invliegen van groente en fruit. Het bedrijf wil de eigen ecologische voetafdruk verkleinen. Lidl Nederland zegt zelf de eerste grote supermarktketen in Nederland te zijn die deze stap neemt. De keten heeft alleen in Nederland al zo’n 440 filialen. Eerder werd al bekend dat Lidl Zweden eenzelfde stap had gemaakt.

Onder de verschillende soorten groenten en fruit die doorgaans uit het buitenland worden ingevlogen vallen onder andere peulvruchten en aspergetips, aldus een woordvoerder van Lidl. Het einde van dit luchtvrachtvervoer betekent niet dat de consument binnenkort voor de haricot verts naar een andere supermarkt moet. De producten blijven gewoon beschikbaar, maar worden voortaan bijvoorbeeld per boot of koelwagen vervoerd. Volgens een woordvoerder van Lidl Nederland zullen klanten zodoende nauwelijks doorhebben dat er een verandering doorgevoerd is. Dit temeer omdat het bedrijf er prat op gaat dat bij de supermarkt, afhankelijk van het seizoen, het overgrote deel van de groente en fruitsoorten afkomstig is van Nederlandse bodem.

Het einde aan het gebruik van vliegtuigen zou volgens Lidl een aanzienlijke CO2-afname betekenen. Met directe ingang begint het afschalen van de luchtvracht tot een absoluut einde in de nabije toekomst.