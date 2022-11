LVNL: minder vertraging bij mist op Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) neemt een nieuwe procedure in gebruik voor het landen bij beperkt of slecht zicht op Schiphol.

Tot nu toe bepaalde de locatie met de slechtste zichtwaarden de afhandelingscapaciteit voor heel Schiphol. Vanaf nu kunnen er verschillende zichtwaarden gebruikt worden voor de Polderbaan, waar de situatie doorgaans wat slechter is, en de overige start- en landingsbanen. Met de nieuwe werkwijze kunnen er per uur meer vliegtuigen veilig vertrekken en landen, ondanks de slechte weersomstandigheden. In totaal gaat het om een capaciteitsvergroting van liefst 20 tot 35 procent. Zowel voor passagiers als airlines betekent het dat zij veel minder verstoring ondervinden op mistige dagen, die jaarlijks zo’n tien keer voorkomen.

‘Wanneer er mist of laaghangende bewolking op Schiphol is, moeten luchtverkeersleiders de onderlinge afstand tussen vliegtuigen vergroten waardoor de afhandelingscapaciteit vermindert. Dezen nieuwe procedure zorgt voor minder vertraging of annulering van vluchten wanneer het mistig is op Schiphol. Dit is een verbetering voor luchtvaartmaatschappijen en ook voor passagiers, die veel last kunnen ondervinden als vluchten vanwege het weer niet op tijd kunnen vertrekken of aankomen’, zegt operationeel directeur van LVNL José Daenen.