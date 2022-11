Schiphol tevreden over herfstdrukte

Schiphol heeft cijfers gedeeld van de drukte tijdens de herfstvakantie en is tevreden over het verloop ervan. Tijdens de herfstvakantie (14-30 oktober 2022) reisden ruim 2,6 miljoen reizigers van, naar of via Schiphol. Aanvankelijk stonden er nog rijen, onder andere door problemen bij de Mareschaussee, maar grootscheepse problemen bleven uit, aldus de luchthaven.

De gemiddelde wachttijd bij de beveiligingscontrole was tijdens de herfstvakantie veertien minuten meldt Schiphol. Op bijna alle dagen bleef de wachttijd onder de zestig minuten. De 2,6 miljoen reizigers zijn er 600.00 meer dan in dezelfde periode in 2021. Op het niveau van voor de coronapandemie bevindt de luchthaven zich echter nog niet. In 2019 ging het namelijk om ruim 3 miljoen reizigers. Dit jaar waren Londen, Istanbul en Barcelona in de herfstvakantie het populairst bij vertrekkende reizigers.

Aanpak personeelstekort

Naast de schijnbaar goed verlopen zomervakantie deelt Schiphol ook de plannen die het heeft om in de toekomst de problemen op te vangen die samenhangen met het personeelstekort. Het luchthavenbedrijf investeert ongeveer 100 miljoen in maatregelen voor het oplossen van het personeelstekort bij onder andere beveiligingsbedrijven. In nauwe samenwerking met vakbonden en de zojuist genoemde bedrijven is recent een sociaal pakket overeengekomen dat de arbeidsvoorwaarden voor beveiligers op Schiphol structureel en significant verbetert. Vanaf november stijgt hun uurloon met 2,50 euro per uur, bovenop de arbeidsmarkttoeslag. Naast het loon worden ook de roosters en de rustruimten verbeterd.

Ondertussen werkt Schiphol samen met de beveiligingsbedrijven aan structurele oplossingen voor het tekort aan personeel. Op korte termijn worden gezamenlijke wervingscampagnes gestart, waarin de vijf beveiligingsbedrijven die werkzaam zijn op Schiphol nauw samenwerken om extra beveiligers te werven. Of al deze voorgenomen maatregelen direct resultaat zullen bewerkstelligen is nog maar net de vraag en zal moeten blijken in de toekomst.