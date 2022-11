Schiphol blijft reizigers compenseren

Schiphol verlengt haar compensatieregeling voor gemiste vluchten na gesprekken met de Consumentenbond. Deze regeling liep oorspronkelijk van 23 april tot 12 augustus, maar ook daarna bleken reizigers hun vliegtuig niet te halen door drukte bij de security. Schiphol verlengt de regeling tot en met 31 oktober 2022.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij kregen in september weer signalen dat reizigers hun vlucht misten en trokken direct aan de bel bij Schiphol. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat reizigers die voor 12 augustus hun vlucht misten, wel recht hebben op compensatie, maar dat de mensen na die datum gewoon pech hebben. Het heeft even geduurd, maar gelukkig breidt Schiphol de regeling nu toch uit tot eind oktober.’ Consumenten kunnen hun claim tot en met 30 november indienen via Schiphol.nl/compensatie. De Consumentenbond heeft met Schiphol afgesproken de afhandeling van de claims te monitoren. Over enkele weken bespreekt de Consumentenbond de voortgang met Schiphol.

Meldpunt Consumentenbond

In juni dacht de Consumentenbond al na over het indienen van een massaclaim. De bond vond het toen onacceptabel “dat honderdduizenden reizigers buiten hun schuld om geld kwijtraken”. Daarom werd onderzocht hoe en of zij gedupeerden kunnen bijstaan en hun schade via een massaclaim kunnen verhalen op de luchthaven. Later volgde vanuit de luchthaven een rekening voor passagiers die tussen 23 april en 12 augustus

Deze oorspronkelijke compensatieregeling werd opgetuigd na overleg met de Consumentenbond en liep tot 12 augustus. Schiphol gaf aan daarna geen problemen meer te verwachten, maar dat bleek te optimistisch. De Consumentenbond Claimservice opende vervolgens een meldpunt om inzicht te krijgen in het aantal gemiste vluchten. Daar kwamen in september en oktober 560 meldingen binnen.