Bommenwerpers Tweede Wereldoorlog gevonden

Een team van de Universiteit van Delaware (UD) heeft onlangs de wrakken gelokaliseerd van vijf B-24 Liberator-bommenwerpers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Adriatische Zee zijn neergestort. Drie toestellen werden positief geïdentificeerd. Bij het verlies van de vliegtuigen destijds zouden 23 Amerikaanse militairen om het leven zijn gekomen.

“De lokalisering van deze vijf WO II-vliegtuigen werd mogelijk gemaakt met behulp van autonome onderwatervoertuigen die de zeebodem scannen”, zegt Mark Moline, de missieleider en hoogleraar Marine Studies aan de School of Marine Science and Policy van UD. Moline is mede-oprichter van Project Recover, een organisatie die onderwatertechnologieën gebruikt om de gesneuvelde Amerikaanse militairen te lokaliseren en te repatriëren die nog steeds vermist zijn sinds de Tweede Wereldoorlog en conflicten daarna. In de zomer van 2022 leidde Moline een multidisciplinair team van experts op zoek naar vliegtuigen in verband met vermist servicepersoneel in de Adriatische Zee bij Kroatië.

Adriatische Zee

US Army Air Corps-personeel kwam in grote aantallen om het leven in het toenmalige Joegoslavië (nu Kroatië) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen Amerikaanse bommenwerpers terugkeerden van hun missies boven door Duitsland bezet gebied, werden sommige neergehaald waarbij bemanningen noodgedwongen hun vliegtuig per parachute verlieten boven de Adriatische Zee. Veel van deze militairen worden nog steeds vermist. In totaal zijn nog altijd 80.000 Amerikaanse militairen ‘missing in action’ sinds de Tweede Wereldoorlog.

B-24 Liberator

De B-24 Liberator is een zware Amerikaanse langeafstandsbommenwerper die ontworpen werd door Consolidated Aircraft. Er werden meer dan 18.000 B-24’s geproduceerd. Daarmee is de B-24 het meest talrijk geproduceerde Amerikaanse gevechtsvliegtuig van de Tweede Wereldoorlog. Erg populair bij de vliegtuigbemanningen was het toestel niet, ze noemden het de Vliegende Doodskist.