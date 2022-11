Heisa rond vliegveld São Paulo

Aanhangers van de weggestemde Braziliaanse president Jair Bolsonaro blokkeren de ingang van de luchthaven van São Paulo. EIn verband hiermee moest een United Airlines-vlucht rechtsomkeert maken.

De Braziliaanse verkiezingen van dit weekend mondden uit in een nek-aan-nek race. Luiz Inácio Lula da Silva van de linkse Partido dos Trabalhadores won zondag (31 oktober) 50,9 procent van de stemmen en werd daarmee de nieuwe president van Brazilië. Zijn tegenstander, de rechts-conservatieve zittende president Jair Bolsonaro van de Partido Liberal, wist 49,1 procent van de stemmen te behalen. De dag na zijn nederlaag zorgden vrachtwagenchauffeurs en Bolsonaro-fans voor minstens driehonderd blokkades op snelwegen in heel Brazilië. Twee toegangswegen naar de Aeroporto Internacional de São Paulo in Guarulhos werden hierdoor ook getroffen. De toegang tot de terminals was moeilijk meldde de luchthavenuitbater ‘s avonds. Als gevolg hiervan moesten 25 vluchten worden geannuleerd. De blokkade trof beide rijrichtingen over een totale lengte van zeker twee kilometer. Op videobeelden is te zien hoe passagiers uit hun taxi’s stappen en zich met hun trolleykoffers te voet van de snelweg naar de terminalgebouwen begeven.

United

De problemen als gevolg van de blokkade troffen ook een vlucht van United Airlines. Op maandag (31 oktober) liet de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij een Boeing 787-9, die onderweg was van Chicago naar São Paulo, na ongeveer 1:45 uur omkeren. Blijkbaar werd gevreesd dat het vliegtuig in Brazilië zou stranden. Uit voorzorg annuleerde de maatschappij tevens de vluchten die gepland stonden voor maandag van New York-Newark en Houston naar São Paulo. Andere luchtvaartmaatschappijen vertraagden hun vertrek. Lufthansa en Swiss daarentegen voerden hun vluchten naar Brazilië gewoon uit.

De ingang van de luchthaven was op dinsdagmorgen nog deels geblokkeerd. Wel slaagde de politie erin een rijstrook vrij te maken om doorstroom te bewerkstelligen. Toch blijven er files bestaan.