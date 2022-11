Senatoren: “FAA, leg minimale beenruimte vast”

Zes democratische Amerikaanse senatoren drongen er afgelopen dinsdag bij de Federal Aviation Administration (FAA) op aan luchtvaartmaatschappijen te verbieden de afmetingen en beenruimte van vliegtuigstoelen verder te verkleinen.

De senatoren, waaronder de bekende Chuck Schumer, Richard Blumenthal, Edward Markey en Ron Wyden, zeiden dat luchtvaartmaatschappijen de stoelafmetingen sinds ten minste de jaren negentig hebben verkleind. De stoelafstand, die voor de passagier de beenruimte bepaalt, is sindsdien afgenomen met zo’n dertien centimeter. Ook de breedte van de vliegtuigstoel is beperkt: hier gaat het om een geleidelijke afname van 32 naar 28 inch, en stoelbreedte afnemend naar bijna acht centimeter.

“We dringen er bij de FAA op aan de veiligheidsfactoren die van invloed zijn op de stoelafstand, -breedte en -lengte, uitgebreid te beoordelen en ervoor te zorgen dat dergelijke veiligheidsfactoren rekening houden met het hele Amerikaanse publiek – inclusief kinderen, senioren, personen met handicaps en anderen”, aldus de senatoren. “De FAA zou onmiddellijk een moratorium moeten uitvaardigen dat een verdere vermindering van de stoelgrootte verbiedt.”

Raadpleging reizigers

De afgelopen tijd is de FAA zelf ook al bezig geweest met het vraagstuk. De organisatie vroeg in dit kader onder andere ​​​de mening van het publiek over de mogelijkheid van het creëren van een “minimum standaardmaat voor zitplaatsen bij commerciële luchtvaartmaatschappijen”. Tot 1 november konden passagiers meedenken over dit thema.

Stoelruimte en veiligheid

Het publieke gesprek over stoelbreedte is niet per se bedoeld om het passagierscomfort te verbeteren, maar vooral om de veiligheid bij een evacuatie “nader te onderzoeken”. De FAA gaat na of de stoelafmetingen moeten worden gestandaardiseerd om ervoor te zorgen dat alle passagiers snel kunnen evacueren.