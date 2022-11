Stille en schone vliegtuigen goedkoper uit in Eindhoven

Luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Eindhoven Airport gaan vanaf 1 april 2023 een lager tarief betalen voor het landen en starten als ze vliegen met moderne toestellen die minder geluid maken en minder CO2 uitstoten. Ook geldt een lager tarief als ze overdag vliegen in plaats van vroeg op de ochtend of in de avonduren. Eindhoven Airport wil zo toewerken naar een situatie met minder uitstoot en geluidhinder voor omwonenden.

Met de nieuwe methodiek in de berekening van de zogenaamde Sustainable Landing & Take-Off charge en het daarin meenemen van de diverse parameters wil Eindhoven Airport luchtvaartmaatschappijen motiveren hun vloot te vernieuwen. Stillere en schonere toestellen moeten zo in de toekomst Eindhoven aandoen in de tijdsblokken met de minste overlast voor de omwonenden. De luchthaven wil hiermee gevolg geven aan een advies de geluidbelasting richting 2030 substantieel te reduceren. Dit moet vooral gebeuren door vlootvernieuwing bij de chartermaatschappijen die Eindhoven Airport aandoen.

Sinds eind oktober 2020 is het niet meer toegestaan landingen na 23.00 uur te plannen op Eindhoven Airport. Dit om geluidsoverlast tegen te gaan. Dit verbod is destijds ingesteld als zekerheid naar de toekomst toe: landingen na dat tijdstip werden toen überhaupt niet uitgevoerd. Naast deze maatregel worden door de Brabantse luchthaven meer dingen gedaan om milieutechnisch voor verbetering te zorgen. Veel voertuigen en equipment op het platform, zoals pushbackvoertuigen, bagagetrekkers en vliegtuigtrappen, zijn al elektrisch (in plaats van diesel-aangedreven) . Voor 2030 worden alle diesel-aangedreven voertuigen en andere machines vervangen door elektrische exemplaren. Ook schakelt de luchthaven op den duur over op een volledig duurzame energievoorziening.