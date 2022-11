Voortbestaan enige DC-3 in Nederland in gevaar

Het voortbestaan van de enige luchtwaardige DC-3 in Nederland is onzeker nu een belangrijke sponsor van DDA Classic Airlines is weggevallen.

De hoofdsponsor, Jumbo, die het stokje destijds overnam van het met bezuinigingen geconfronteerde KLM, heeft na zes jaar de sponsoring aan DDA per 1 januari 2023 beëindigd. De rondvluchten met de iconische DC-3 staan voor 2023 daardoor op de tocht.

Jaarlijks boeken tweeduizend historische luchtvaartliefhebbers een rondvlucht met de PH-PBA, een machine die in 1944 een rol speelde bij de bevrijding van Europa en later dienstdeed als het eerste regeringstoestel. Het toestel verkeert in topconditie door de toegewijde zorg en expertise van de DDA-technici. De DDA is een volwaardige luchtvaartmaatschappij met alle vergunningen voor passagiersvervoer in binnen- en buitenland. Daarmee is zij als vrijwilligersorganisatie uniek in de wereld.

Ruim drie jaar geleden was het nog mogelijk in de eveneens historische Catalina PH-PBY te vliegen. Twintig jaar lang verzorgde ook hier een groep vrijwilligers het onderhoud, rondvluchten en demonstraties op airshows. Toen strengere regels voor de operatie van historische vliegtuigen werden ingevoerd werd dat de ondergang voor de Stichting Exploitatie Catalina. De vliegboot is verkocht aan de Amerikaanse Collings Foundation. Pogingen om die plaatsvonden om het regeringsvliegtuig PH-KBX in Nederland te behouden, liepen eveneens op niets uit. De Fokker 70 werd voor 3,7 miljoen euro verkocht aan de Australische luchtvaartmaatschappij Alliance Airlines.

‘Het zou buitengewoon teleurstellend zijn als DDA haar poorten moet sluiten en de DC-3 Dakota nooit meer vliegt’, zegt voorzitter Feije Jaski: ‘Daarmee zou Nederland een iconisch vliegtuig armer worden en kunnen heel veel mensen niet meer ervaren hoe men in de dertiger jaren vloog.’ Hij roept liefhebbers van de historische luchtvaart dan ook op ervoor te zorgen dat dit niet gaat gebeuren. ‘Nieuwe sponsors zijn meer dan welkom!’, voegt hij eraan toe.

