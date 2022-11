Boeing-investeerders eisen duidelijkheid

Een reeks productievertragingen, bijgestelde voorspellingen en toenemende verliezen bij Boeing zorgen voor twijfels bij investeerders.

De pandemie en problemen met de 737 MAX zijn debet aan een stapel schulden bij het bedrijf. De waarden van de aandelen kelderden dit jaar met 29 %. Investeerders trekken nu aan de bel. Ze vragen om realistische en duidelijke productie- en leveringsdoelen van de 737 MAX en de 787. Tekorten aan onderdelen en arbeidskrachten hinderen de productie. Verkeerde prognoses hebben het vertrouwen van beleggers aangetast. Boeing voorspelde vorige maand dat het dit jaar 375 MAX-toestellen zou leveren. Aan het begin van het jaar was het plan nog om ongeveer 125 vliegtuigen meer te leveren.

De fabrikant wordt ook geconfronteerd met een deadline in december om de 737 MAX te certificeren volgens de dan nog bestaande regels. Als Boeing de deadline niet haalt moet de fabrikant de cockpit van de 737 MAX 7 en MAX 10 aanpassen, iets wat het bedrijf probeert te vermijden. David Calhoun, CEO van Boeing, sprak vol vertrouwen over een mogelijke verlenging van die deadline.

Door de productie- en certificeringsvertragingen van de toestellen is het voor klanten moeilijk de capaciteit te verhogen ondanks de groeiende vraag naar vliegreizen. Southwest Airlines is een van de maatschappijen die hier door wordt getroffen. Deze airline verwachtte ongeveer zeventig 737 MAX 7’s in ontvangst te nemen in 2022 maar denkt nu dat er voor het eind van het jaar geen enkel toestel wordt geleverd. Southwest heeft daarom al veertig orders van het type omgezet naar de 737 MAX 8.