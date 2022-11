Brussels Airlines stuurt speciale A320 met pensioen

Brussels Airlines heeft een van haar speciaal beschilderde Airbus A320’s buiten dienst gesteld. Het toestel maakte deel uit van de ‘Belgian Icons’.

Het vliegtuig begon in 2001 bij de Duitse luchtvaartmaatschappij LTU. Bij de overname van deze airline door Air Berlin in 2008 bleef het vliegtuig daar nog vier jaar vliegen voordat het in 2011 naar Brussels Airlines ging. Tot 2016 vloog de OO-SNA rond in de huisstijl van de maatschappij. In dat jaar kreeg het toestel een verfbeurt en werd onderdeel van de ‘Belgian Icons‘. Onder de ‘Belgian Icons’ vallen verschillende A320’s die in speciale kleuren zijn gespoten als eerbetoon aan de Belgische cultuur. Daarmee zijn de Airbussen de vliegende visitekaartjes van het land.

De OO-SNA kreeg de bijnaam Trident. ‘Trident is een eerbetoon aan ons nationale voetbalteam, de Belgische Rode Duivels, die als symbool een drietand hebben’, aldus de Air Berlin destijds. In 2021 kreeg het kleurenschema een update en was er in plaats van de drietand een voetbal te zien met het opschrift ‘Official Belgian Fanclub 1895’. Toen al was duidelijk dat het leasecontract voor de machine in 2022 afliep. Op 28 oktober vloog de A320 vervolgens naar St Athan in Wales waar zij waarschijnlijk wordt gesloopt. ‘Dit betekent dat er nu ruimte is voor een nieuw vliegtuig dat het nationale voetbalteam kan representeren’, zo liet een woordvoerster van Brussels weten.