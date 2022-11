Korean Air houdt A330’s aan de grond

Slechts een week na de mislukte landing van een Airbus A330 van Korean Air deed zich opnieuw incident voor. De luchtvaartmaatschappij neemt nu een drastische maatregel: alle A330’s blijven voorlopig aan de grond.

Een A330-300 van de Koreaanse airline steeg afgelopen zondag (30 oktober) op met aan boord 271 passagiers en 12 bemanningsleden voor een vlucht van Seoul naar Sydney. Kort na de start was er in de cabine een luide knal hoorbaar, afkomstig van een van de motoren. Ook waren er vonken zichtbaar. De bemanning schakelde de motor uit en besloot op een hoogte van iets meer dan 2000 meter terug te keren. 35 minuten na vertrek landde het vliegtuig zonder problemen in Seoul. Met een vervangend vliegtuig vlogen de reizigers alsnog naar Sydney. Naar aanleiding van het voorval besloot Korean 24 Airbus A330’s tijdelijk uit dienst te nemen voor een “intensieve inspectie” . Zes oudere Airbus A330’s worden met pensioen gestuurd, al is nog niet duidelijk per wanneer.

Eerder incident

Vorige week werd Korean Airlines getroffen door een ander onfortuinlijk incident met een van haar A330’s. Na twee onsuccesvolle landingspogingen volgde een derde poging waarbij de machine op de luchthaven van Cebu, Filipijnen, van de baan raakte. De bemanning en passagiers konden het toestel ongedeerd verlaten. Wat het incident veroorzaakte wordt momenteel onderzocht door de lokale en Koreaanse autoriteiten. Na het ongeluk werd de luchthaven, die slechts over één landingsbaan beschikt, gesloten. Overige inkomende vluchten weken uit en een groot deel van de op maandag geplande vluchten werd geannuleerd.