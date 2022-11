Ook Zweden wil af van de NH90

De Zweedse opperbevelhebber generaal Micael Bydén presenteerde dinsdag zijn toekomstplannen voor defensie in zijn land. Het document is een advies aan de Zweedse regering en omvat een langetermijnvisie tot 2035. Zowel de dreiging vanuit Rusland als het aankomende NAVO-lidmaatschap vormen redenen voor Zweden om meer te investeren in defensie. Voor de NH90 zal het doek echter vallen.

Voor de Zweedse luchtmacht betekent dit, dat de achttien NH90-helikopters vervroegd worden vervangen. Al eerder kreeg de NH90 kritiek in Zweden, vanwege oplopende kosten en verminderde inzetbaarheid. Noorwegen besloot eerder dit jaar om met onmiddellijke ingang te stoppen met de NH90.

Het Zweedse ‘Forsvarsmaktens Helikopterflottiljen (Defensie Helikopter Squadron) beschikt over negen NH90’s in de transportuitvoering en negen in de maritieme versie. Omdat er op de korte termijn geen alternatief beschikbaar is, zal Zweden voorlopig nog blijven doorvliegen met het type. Het voorstel van generaal Byden is dat ze tussen 2024 en 2030 uit dienst worden genomen.

Zweedse Sikorsky UH-60M Blackhawk © Leonard van den Broek

De negen transport-NH90’s worden vervangen door extra UH-60M Blackhawk-transporthelikopters. Zweden kocht in 2011 al versneld vijftien Amerikaanse Sikorsky UH-60M Blackhawks, omdat productie en aflevering van de NH90 aanzienlijke vertraging had opgelopen. Vanwege de operaties in Afghanistan had het Zweedse leger een grotere behoefte aan helikoptercapaciteit.

Voor de maritieme NH90’s zal gezocht worden naar een geschikte vervanger. De Amerikaanse Sikorsky MH-60R Seahawk lijkt een voor de hand liggende keuze. Ander Amerikaans materieel dat al besteld is, zijn de vijf Lockheed Martin C-130J Hercules-transportvliegtuigen die de verouderde C-130H’s op korte termijn gaan vervangen.

JAS39C Gripen van de Zweedse luchtmacht © Leonard van den Broek

Het aantal JAS39 Gripen gevechtsvliegtuigen moet volgens de visie van de opperbevelhebber ook worden uitgebreid . Op dit moment beschikt Zweden over zo’n negentig Gripen-straaljagers van het type JAS39C/D. Bij SAAB zijn zestig toestellen besteld van de JAS39E, de modernste versie van de Gripen. Generaal Bydén adviseert om zestig Gripen C/D’s in dienst te houden, zodat een parate gevechtsvloot van 120 toestellen ontstaat.