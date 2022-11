Aantal grondafhandelaars Schiphol moet omlaag

Ministers vinden dat het aantal grondafhandelaars op Schiphol moet worden verminderd, zo meldt PZC. Op deze manier moet er een einde komen aan de concurrentie tussen de bedrijven.

Ministers Karien van Gennip van Sociale Zaken en Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat kregen een rondleiding op Schiphol. Tijdens de tour werd de focus gelegd op de bagagekelder en bagagemedewerkers van de luchthaven. De ministers willen de arbeidsomstandigheden op Schiphol verbeteren door de concurrentie tussen bedrijven te stoppen.

Al sinds april kampt het vliegveld met tekorten aan beveiligers en bagagemedewerkers waardoor de werkdruk fors is gestegen. Volgens Wil Snip, een bagagemedewerker die inmiddels 22 jaar in dienst is, zijn de bewegingen die worden gemaakt om de koffers te tillen ‘killing’. Door deze bewegingen krijgt Snip vooral last van zijn schouder, elleboog en slijmbeurs. Hij beschouwt Schiphol als ‘de zwaarste plek om te werken’. Door bezuinigingen op de luchthaven steeg het ziekteverzuim enorm wat het lastig maakt voor medewerkers om eigen lichamelijke problemen aan te kaarten.

Een andere bagagemedewerker sprak de groep aan tijdens de rondleiding en wees daarbij naar een bagageband waarop koffers normaal binnenkomen. Volgens hem is de band in 1985 al afgekeurd maar e wordt deze nog gewoon gebruikt. De afhandelaar gaf aan dat het werk behalve een lichamelijke ook een psychische impact heeft. Hij voelt zich er meer een nummer bij dan een persoon.

Kosten

Minister Harbers vindt dat er minder bagage-afhandelbedrijven moeten komen op Schiphol. Naar zijn mening is de strijd gestreden en wordt dit geregeld. Na alle opgedane indrukken ziet Harbers ook in dat het aan de medewerkers te zien is dat alles om kosten draait en zo goedkoop mogelijk moet worden gedaan. Volgens minister Van Gennip is ‘het tijd dat we ‘leren de waarde van het arbeid weer te waarderen’.